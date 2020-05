Los Matamoros, ¿dispuestos a hacer un reality como el de las Kardashian?

Sin duda alguna, la de los Matamoros es una de las familias que más interés suscita en nuestro país. Podrán caer mejor o peor, pero debido a las noticias que protagonizan y las broncas de las que nos hacen partícipes, son un poco como la serie 'Dinastía'. No hace falta mucho para darse cuenta de que son carne de reality, y es que todos los Matamoros (conocidos) ya han pasado por alguno: Kiko, Diego, la ex mujer de Diego (Estela), Laura, Makoke... no cabe duda de que venden, ellos lo saben y piensan rentabilizarlo... y ahora nos hemos enterado ¡de que podrían tener reality propio a lo Kardashian!

A pesar de que a las Campos su reality les granjeó más críticas que halagos, parece que los Matamoros podrían estar en negociaciones para gestar ese proyecto, y así lo ha expresado Diego en su canal de MTMad preguntado por su haría un reality como Kim y su prole: "Es muy gracioso, está muy bien hecho y muy bien guionizado. Además, provocó su boom para hacerse famosas y se han forrado. Así que sí, haría algo similar. Y no puedo decir más. La cadena está muy contenta con los Matamoros". Vamos, ¡que proyecto encima de la mesa hay!

Aún así, Diego no se cierra a otras cosas: "Entraría en un reality, pero tengo que ver las condiciones, si me compensa (económicamente)… Este es el año en el que me veo con más fuerzas. Mi problema es que no podía estar encerrado en un sitio, las horas no pasaban… y ahora, después de dos meses solo, me como el mundo, porque peor que esto, no lo voy a pasar en ningún lado, y concretamente en 'Gran Hermano' es un reality en el que me veo, se me puede conocer perfectamente, hay cámaras las 24 horas… y podéis conocer bien al Diego de las risas, al tocapelotas, al enfadado, al cariñoso…".

¿Y si todo falla? Su vida fuera de la tele no piensa pararla, porque siempre hay que tener un plan B, y él lo tiene: "Si se puede, en septiembre me gustaría empezar un máster de diseño de interiores. Después de haber estudiado producción de cine y televisión, haber tirado por otras cosas en mi vida… estuve a punto de tirar también por marketing y gestión empresarial… pero me he dado cuenta de que lo que más me gusta es el diseño de interiores. Es el futuro", ha dicho muy seguro de sí mismo.

