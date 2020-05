Mientras unos aprovechaban para hacer limpieza o darse atracones de series o Isa P. se ha puesto en forma y se ha cortado y oscurecido el pelo.

La hija de Isabel Pantoja revela su mayor secreto para no engordar y es de lo más sencillo.

Chabelita amplía su curriculum. Ha sido concursante de realities, colaboradora televisiva, cantante y ahora es la nueva 'influencer healthy' de Instagram. Desde que comenzó el estado de alarma, en marzo, la hija de Isabel Pantoja ha compartido su día a día con sus más de medio millón de seguidores. Entrenamientos –Hipopresivos, ABS y su rulo de Foam Roller, looks y cuál es su menú un día normal. Esto es lo que come y lo que hace para mantenerse en su peso. Antes de meterse de lleno en faena, Chabelita deja claro que no tiene una dieta especial y que come de todo. Mostrando una tableta de chocolate, afirma: "Como pruebe una onza, me tengo que comer toda la tableta. No pasa nada por comer, hay que ser feliz".

"Simplemente es cuestión de aprender a comer. Espero que os ayude", cuenta junto al vídeo en el que explica paso a paso como es un día normal en su vida.

Chabelita comienza el día hidratándose muy bien. "Es importante beber dos litros de agua al día. Me tomo agua templada con limón. Es un antioxidante y ayuda a eliminar toxinas", comenta antes de revelar qué es lo que desayuna: tostada con pavo o tortilla, infusión y algo que "nunca, nunca falta" es un kiwi. Los fines de semana se permite algún capricho más y toma cereales con leche y zumo de naranja.

A media mañana no falta un "snack", eso sí, también saludable, que combine verdura y fruta. Y para comer hamburguesa de zanahoria y arroz tres delicias. Luego por la tarde "paseíto y a comprar".

Y antes de entrenar un súper batido energético de "plátano, crema de cacahuete, leche desnatada, que puede ser también de arroz, de avena o de lo que queráis" junto a unas almendras. 45 minutos de entrenamiento –a veces acompañada por su hijo, Albertito– y a preparar la cena. "Por la noche deberíamos comer menos de la que solemos tomar. Salmón, lechuga y un cacito de proteína de chocolate". Y como buena influencer también ofrece alternativas: "Si no queréis lechuga porque dicen que retiene líquidos, podéis hacerla con menestra de verduras".

Chabelita ha contado con una ayuda muy especial para grabar este vídeo, la de su chico, Asraf, que en alguna ocasión hacía de cámara y comentaba lo que estaba preparando Isa. El vídeo se grabó hace cinco días y Asraf no podía comer a la misma hora que su novia, ya que estaba en el mes de ramadán. "A la que acabe el ramadán lo hago", cuenta el modelo antes de posar con Isa para cerrar el vídeo.

