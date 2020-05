El ganador de 'GH Revolution' ya está en la final del reality de supervivencia y te revelamos qué opinan los astros sobre su posible victoria.

y te revelamos qué opinan los astros sobre su posible victoria. El ex de Adara, que vivió una historia de amor con Ivana Icardi durante su estancia en Honduras, es uno de los favoritos para llevarse el maletín con 200.000 euros de premio.





Hugo Sierra es el primer finalista de 'Supervivientes 2020'. El ex de Adara ya tiene un pie en la final del reality después de convertirse en el último líder de la presente edición del concurso. El uruguayo ha sido el concursante que más veces se ha enfrentado a las nominaciones y, gracias al apoyo incondicional de su 'legión' y de su madre, Adriana, ha conseguido, semana a semana, salvarse y continuar en Honduras. Ahora que el concurso regresa a España, el ganador de 'GH Revolution', que ya ha expresado su intención de que, a su regreso a España no quiere polémicas con su la madre de su hijo Martín, tiene muchas papeletas de llevarse el maletín con los 200.000 euros de premio. Para analizar sus posibilidades, hemos querido saber qué le deparan los astros a los Libra, que es el signo zodiacal de Hugo, en este año 2020 para 'arrojar' algo de luz en las posibilidades de victoria del uruguayo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

El uruguayo, afincado en Palma de Mallorca, nació el 18 de octubre de 1973 y, a sus 46 años, este Libra ha protagonizado varias polémicas en Honduras. Con su ex suegra, Elena, o con su 'rollito' Ivana, no ha parado de discutir y sus compañeros le han nominado muchas veces pero siempre se ha salvado de la expulsión. Según los astros, este año a los Libra les irá bien en el tema del dinero aunque tendrán que trabajar mucho para ganarlo y será duro, igual tres meses en Honduras pasando hambre son una señal. Para el horóscopo, el dinero les puede llegar por un negocio familiar o una herencia pero a Hugo podría venirle en forma de maletín desde Honduras. Eso sí, gane o no, los Libra deben aprender a organizar mejor sus finanzas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.