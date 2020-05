Jordi González señaló que Ferre estaba más "rechonchito".

La llegada de Ferre al plató tras su expulsión fue de lo más rara...

Si hay algo que temen los concursantes de 'Supervivientes' más que a las picaduras de los mosquitos o a que se les apague el fuego en plena aventura, es al temido 'efecto rebote'. ¿Alguien se acuerda de lo que le pasó a Logan Sampedro de 'SV 2018'? El concursante, después de meses con una dieta a base de arroz y pescado, llegó a España y se puso a comer como si no hubiera un mañana. Eso le provocó un 'efecto rebote' de 3 kilos, ya que perdió 12 en el concurso y engordó 15.

Ferre, concursante de esta edición, no ha ganado tanto pera ya ha recuperado el peso que perdió en el reality y ha ganado algún kilo más. El primero en darse cuenta fue el presentador de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Jordi González no se ha cortado a la hora de decirle al cantante que le veía más "rechonchito".

"El otro día me dijo Yiya que había recuperado 7 kilos en una semana", comentaba Jordi. El presentador está muy sorprendido con este efecto secundario que sufren los supervivientes cuando termina el reality. Sin problema, Ferre reconoció que él no sólo había recuperado lo perdido sino que había puesto dos kilos más.

"El efecto rebote es brutal", reconoció. Pero aún así, el cantante sigue teniendo su 'tableta', y no dudó en compartirla con los espectadores de 'Supervivientes: conexión Honduras'.

