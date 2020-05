Las burlas a Hana comenzaron cuando participó en el reality 'Terrace House', de Netflix.

Son muchos los seguidores de la luchadora que han mostrado su dolor ante esta trágica muerte.

"Lamentamos informar del fallecimiento de Hana Kimura. Pedimos respeto y tiempo para que sus seres más cercanos puedan procesar lo ocurrido, así como también sus oraciones para todos ellos". Con este triste mensaje, la empresa Stardom, a la que pertenecía la luchadora japonesa, anunciaba su muerte. El fallecimiento de Hana, a sus 22 años, ha dejado consternados al mundo de la lucha libre y a los miles de fans que seguían el día a día de la gladiadora. "Hana se ha marchado al son de su propio tambor. Era divertida, carismática y una persona realmente buena", expresaban desde ROH Wrestling.

Al parecer, Hana no pasaba por un buen momento después de su participación en 'Terrace House', un reality de Netxflix en el que en el que tres mujeres y tres hombres viven en la misma casa durante varias semanas en busca de pareja. Tras su paso por este formato, la luchadora recibió muchas burlas a través de las redes, algo que la superó y le llevó a caer en una depresión y al triste final de su vida.

Momentos antes de conocerse su muerte, la luchadora subió a sus redes unas fotografías con los brazos cortados que se borraron más tarde y que iban acompañadas de un preocupante mensaje: "Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye".

Desde su página de fans en Instagram, lamentaban la muerte de la luchadora y le dedicaban unas tiernas palabras: "Lamento tener que contarles a todos que Hana ha fallecido. Empecé esta página hace aproximadamente un año y medio porque, simplemente, era fanática de Hana. Nunca esperé que creciera a casi 20.000 seguidores. La gente a menudo habla sobre el aspecto de Hana, pero cualquiera que siguió su carrera sabía que había mucho más para ella. Nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero cada historia que escuché fue que dejó a cualquier fan que conoció con una experiencia positiva y memorable. Hana tenía mucho potencial para ser una superestrella en la lucha libre. No sé cuántos comentarios he visto de personas que preguntan cuándo iría a WWE o AEW. Estoy seguro de que ella habría sido un éxito donde quiera que fuera, pero ahora solo podemos imaginar el camino que podría haber tomado su carrera. Todo lo que puedo decir es que, para los fanáticos, Hana era un talento especial y, para sus amigos, era una persona especial. La lucha libre y el mundo en general son más pobres por perderla. Descansa en paz, Hana".

