Estar en cuarentena con una misma persona 24 horas durante 7 días a la semana no es nada fácil, y si no que se lo digan a las miles de parejas que romperán cuando pase la pandemia (si no lo han hecho ya algunas). Soportar las manías y contestaciones del otro se hace más llevadero cuando salimos a trabajar o a tomar algo con amigos para despejarnos y no tenemos que vernos tantas horas seguidas, pero ahora que apenas se puede salir, es todo mucho más complicado. Esto también les pasa a las parejas de los famosos, como a Chelo García Cortés y su mujer, Marta, que tras tantos días juntas ¡están a la que saltan!

Chelo ya estaba calentita este lunes en 'Sálvame' discutiendo con Kiko después de que el sábado anterior la calificara con adjetivos tan poco bonitos como "hiena", "cobarde", "profanadora de tumbas" o "vendehumos", tras los que la periodista abandonaba el plató muy enfadada, y mientras intentaban solucionar las cosas este lunes (Kiko desde el plató y Chelo desde su casa en videollamada), aparecía Marta por detrás para disgusto de Chelo: "Vete... ¡que te vayas!", le decía a Marta muy molesta.

Aún así, Marta volvía a hacer aparición ante la webcam, y Chelo no tuvo más remedio que dejarla hablar al pedírselo Carlota Corredera. ¿La razón de ese mosqueo? "No quiero que me defienda, ya me sé defender yo solita", apuntó la colaboradora, y es que cuando se trata de broncas con compañeros, Chelo prefiere ir a la guerra sola...

