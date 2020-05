De las novias que ha tenido Kiko Matamoros, quizá Marta López sea, de momento, la más comedida. A pesar de sus 23 años, Marta ha demostrado tener la cabeza bastante bien amueblada, manteniéndose a un lado del trabajo de su chico y lejos de los focos todo lo que puede: apenas la hemos visto responder algunas preguntas ante la prensa, pero siempre con mucha educación y sin entrar al trapo sobre los problemas familiares de él. Sin embargo, estos días ha habido alguien que parece que quiere arrastrarla al barro, y no es otra que Adara Molinero.

Tras la famosa bronca de Adara con Kiko en el Deluxe hace unas semanas, y de que la ex gran hermana atacara a la novia de él, Marta salió al paso para defenderse y defender también a Kiko... y ahora ni Adara ni los adaristas la dejan en paz, por lo que ha utilizado su canal de MTMad para zanjar la polémica...



"A mí con Adara no me pasa nada. Yo tengo una opinión de ella como ella la puede tener de mí. Yo opino de ella como personaje público por salir en la tele y ella de mí por ser novia de Kiko", ha empezado diciendo muy calmada, "pero yo he decidido apartarme de la tele a pesar de que me han llamado, por eso me sorprende cuando me dicen que ‘me subo a su carro’. Tengo un carro enorme al que subirme y no he querido", añadía. ¡ZASCA!

"Lo que me molestó es que atacase a Kiko a través de mí, que es lo fácil, porque sabe que le duele. Únicamente le pedí que no me nombrara más, porque yo tampoco lo hago, y aun así, si cree que le falté al respeto en algún momento, le pido perdón", ha dicho con mucha educación.

Zanjado ese tema, también ha hablado de Violeta, otra compañera de MTMad con la que parece llevarse estupendamente: "Coincidimos con la misma entrenadora, y me cae muy bien. Además, coincidimos en que las dos tuvimos problemas con la alimentación, y empatizamos mucho. No somos amigas, pero ella puede contar conmigo para lo que quiera". ¡Si es que da gusto ver a las famosas llevándose bien!

