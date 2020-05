José Antonio León prepara su boda con su novia Rocío.

El colaborador ha desvelado en 'Sálvame' su fecha de boda.

José Antonio León, el reportero más veterano y carismático de 'Sálvame' no podía ocultar su felicidad al anunciar en su programa que ya tiene fecha de boda para darle el 'sí, quiero' a su novia, Rocío, a quien, hace unos días, le preparó una romántica pedida de mano. José Antonio León sucumbía a la curiosidad de Carlota Corredera y desvelaba en directo el lunes 25 de mayo un montón de detalles del que se prevee será un bodorrio de lo más divertido. El periodista confirmaba tanto la fecha exacta como el sitio donde tendrá lugar el enlace que será en 2021. La boda será el broche de oro perfecto a la relación de dos años de amor entre estos dos sevillanos.

Telecinco

Carlota conectaba con José Antonio León diciendo que era alguien que había vivido un fin de semana muy especial... “La celebración empezó el martes pasado y todo muy bien si es que te refieres a la pedida de mano de mi futura mujer Rocío, Carlota”, explicaba el reportero. “¡Nos vamos de boda!”, festejaba la presentadora. Era entonces cuando León daba un montón de detalle de todo lo que tiene preparado hasta ahora.

Telecinco

José Antonio León y su novia Rocío, una abogada sevillana, se casarán el 12 de junio de 2021 a las seis de la tarde en la iglesia de la Caridad, en pleno centro de Sevilla donde vive la pareja. “Ya diré a quién invito y a quién no y así hago la lista negra como Belén”, bromeaba el periodista. Además le explicaba a Carlota que habían decidido esperar al año que viene al ver a muchos amigos que habían tenido que cancelar sus bodas, lo mismo que le ha ocurrido a Anabel Pantoja.

Con una sonrisa de oreja, el reportero reconocía que estaba muy contento. Y es que el sevillano tiene muy claro que Rocío es la mujer de su vida. Así se lo demostró organizando una pedida de mano de lo más romántica en al que no faltó música en directo, atuendo blanco, flores, velas y una pequeña escultura artesanal de una cabeza que portaba el anillo. A pesar del confinamiento, José Antonio León tiraba de creatividad preparando una sorpresa a su chica que compartió en redes con sus seguidores.



Instagram José Antonio León

“Felicidad inmensa. Me ha dicho que sí” escribía José Antonio en su perfil de Instagram junto a una foto del emotivo momento. “Nos casamos! No hay mejor regalo de aniversario que estar juntos toda la vida!”, puso el periodista en la publicación donde mostraba el vídeo de la pedida. Y es que el sevillano aprovechaba el día que cumplían dos años juntos para pedirle formalmente matrimonio.

