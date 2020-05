A pesar de que Colin Farrell siempre ha tenido imagen de chico malo y bastante disperso (no hay más que recordarle haciendo 'eses' al salir de los pubs o su polémico vídeo porno con una de sus novias que circuló como la pólvora por internet), el actor está dispuesto a redirigir su vida. Nada mal teniendo en cuenta que está a punto de cumplir 44 años y tiene ya dos hijos. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, y ha dado un paso más en esa nueva imagen que se quiere labrar ¡borrando TODOS sus tatuajes!



Ya os decimos que a nosotros nos encantan los famosos con tinta (véase al guapo de David Beckham), y que nada tiene que ver estar tatuado con tener la cabeza mejor o peor amueblada, pero sí es cierto que Colin ha dejado ese hábito a un lado para pulir su imagen, y así le hemos visto paseando por Los Angeles, casi irreconocible (y mucho más buenorro también):

Gtres

¿El motivo de esta decisión? Más práctica que otra cosa: "Estaba harto de pasar horas en los sets de rodaje tapándolos con maquillaje. Sólo eso me robaba 45 minutos de sueño todos los días", dijo en una entrevista en 2019. Además, parece que se ha aburrido de ellos, e incluso le llegaron a parecer feos y le "avergonzaban", y teniendo en cuenta que ninguno tenía un gran significado, ha decidido eliminarlos de su vida. Desde luego, hay que echarle valor, porque el proceso de borrado es más caro y duele más que el propio tatuaje... y no son pocas sesiones.

Gtres

Los tatuajes antes poblaban sus brazos, y ahora, sin embargo, no hay ni rastro, y es que la diferencia con las fotos antiguas es más que notable:

Gtres

Un corazón en un brazo, un tatuaje de inspiración maorí en el otro, una cruz en el antebrazo izquierdo... poco a poco iban desapareciendo, como vemos en la foto de abajo, hasta que ahora sólo le quedan unas pocas sesiones más en el antebrazo izquierdo para deshacerse del último. ¿Y tú, cómo le prefieres?

Gtres

