Esta pandemia, si algo nos ha traído, entre otras cosas, ha sido un aburrimiento abismal. Permanecer en casa durante 24 horas y saliendo nada más que a pasear al perro y a comprar nos ha dado para discutir, reír y ver muchas películas y series... pero después de 2 meses de confinamiento, las ideas se acaban, y hay que buscar nuevos planes. Pues eso es lo que han hecho Steisy y su novio, Pablo Pisa, que han decidido, para su canal de MTMad, que lo mejor era gastarles una broma pesada a sus amigos... y no se les ha ocurrido otra cosa que decirles ¡que estaban embarazados!

Mediaset

Ya hace unos meses vivieron el susto de su vida al pensar que ella podía estarlo mientras pasaban unos días en París, ya que tuvo un retraso con la menstruación, y ahora, que debe de ser que no se acuerdan, se la han jugado a sus amigos Lola Ortiz y Yoel, con el aliciente de que tenía que ser Pablo el que se hiciera pasar por Steisy para contarlo... y la cosa se les ha ido de las manos: "Estoy 'preñáh'", les ha escrito, y como era de esperar, alucinaban, pero la cosa no acababa ahí: "Igual me llaman de Gran Hermano para que entre como Verdeliss" o "me han propuesto una exclusiva cuando ya tenga tripa" han sido algunas de las perlas con las que se han partido mientras los demás les felicitaban.

Mediaset

Y como si esto no fuera suficiente, añadían más leña al fuego con una videollamada: "Pablo quiere que aborte. ¿Tú te crees, que me ha dicho que tengo que abortar? Que me lo saque. Ya le he dicho que no, que yo lo tengo sola si hace falta". Lola alucinaba, y le pedía que se tranquilizara, que lo decía de broma... y vista la preocupación de sus amigos por la pareja, al final tenían que confesar. ¡Las caras de alivio de ambos fueron épicas... y las risas de Pablo y Steisy también!". Ya hay que tener mala baba...

Mediaset

