Avilés se pronuncia tras su regreso de Honduras: "Quiero empezar de cero".

Las 10 mentiras de José Antonio Avilés, desmontadas una a una.

Eso de ser el actor secundario no está hecho para José Antonio Avilés. Tras su expulsión de 'Supervivientes' y conocer todo lo que se había dicho de él, el colaborador de 'Viva la vida' anunciaba que quería empezar de cero. "No me escudo en nada y estoy solucionando mis problemas y mis deudas. Entono el mea culpa, pido disculpas y quiero construir una verdad", aseguraba el ¿periodista?

Aterrizó en España y se fue directo a Córdoba para estar con su familia, desde allí está retransmitiendo cómo está viviendo estos día. Con su último post en Instagram, el cordobés ha demostrado que no tiene nada que ocultar, por lo menos físicamente. Desnudo, en una cama y tapando sus partes nobles con una almohada, así ha posado Avilés presumiendo de moreno y de la silueta que se le ha quedado tras su paso por el reality. El colaborador televisivo no quiere dar pistas de dónde está y como ubicación escribe: "En un lugar del mundo".

Pero Avilés no está solo en la cama... No penséis mal, que no está con nadie, su compañero de cama es... un libro.

El exsuperviviente perdió durante el reality más de 23 kilos y se quedó en 78 kilos. "Estoy en la mitad de lo que era", dijo entonces. Y encantado con su 'tipín' ya se ha llevado los piropos de sus seguidores, entre los que se encuentra Patricia Steisy, que le escribe: "Guapo".



Sin duda, un posado de lo más elaborado, que acompaña con una frase que lo dice todo: "La vida Pirata". ¿Esa es la vida que se está pegando Avilés?

