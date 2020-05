La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito, tras el éxito de 'Rosa de febrero', su anterior single, presenta nueva canción, 'Sharalá'.

La cantante habló de su tema en 'Espejo Público' donde tuvo unas palabras para su prima, Rocío Carrasco.





Chayo Mohedano habla alto y claro para poner a cada uno en su sitio. La cantante entró en 'Espejo Público' para promocionar 'Sharalá', su nueva canción, y lo hizo con una videoconferencia desde su casa. "Hemos sacado el último single confinados en casa, tengo unos músicos muy apañados", aseguraba y explicaba qué podíamos encontrar en su nuevo single. "Sharalá es un grito de felicidad, a la libertad y al amor. Esta canción está inspirada en el primer amor", afirmó. Rosario ha contado que ha pasado estos días de cuarentena, en casa, con sus tres hijos, y que la música siempre ha estado a su lado, en los buenos y en los malos momentos. "La música me ha salvado de muchos momentos", explicó.

Cuando tocó hablar de su familia, Chayo fue tajante y dejó claro que le gustaría que hubiera una reconciliación familiar y que su prima, Rocío Carrasco, se reencontrara con los que fueron sus seres queridos. "Me nombras a Rocío Carrasco porque todos los demás estamos muy unidos", aseguraba. Las palabras de la cantante han sorprendido porque era la única del clan Mohedano que parecía mantener el contacto con la hija de Rocío Jurado y fue a su boda con Fidel Albiac pero parece que esta unión se ha roto.

"Ojalá pudiese tener una varita mágica y cambiar ciertas cosas, pero eso no está en mi mano", añadió y, en sus palabras, se puede entrever que la única con capacidad para arreglar las cosas sería su prima, Rocío Carrasco. Chayo ha dejado claro que sí está siguiendo el concurso de Rocío Flores en 'Supervivientes'. "¡Qué orgullo siento contigo! Qué bonita eres", escribió el pasado 7 de mayo junto a una foto de la hija de Rocío Carrasco mientras que éste dijo en su momento que solo veía Netflix.

