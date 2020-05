Si es que José Antonio Avilés no se puede quedar quieto... Una cosa está clara, y es que el periodista donde va la lía parda. Esta vez la damnificada de sus palabras ha sido Ivana Icardi. La joven, que fue expulsada del reality hace ya unas semanas, volvió de Honduras junto al colaborador de 'Viva la vida'. Eso sí, la ex de Hugo Sierra nunca se hubiera imaginado la puñalada que Avilés le metería nada más llegar a España. El comunicador ha acusado a la argentina de mantener relaciones sexuales con un miembro del equipo de 'Supervivientes 2020'. Nada más escuchar la acusación, Icardi ha querido explicarse... pero, no ha dejado nada claro. Vamos, que se ha liado parda.

Tras lanzar la bomba sobre la hermana de Mauro Icardi, el periodista se mantuvo cauto: "Si la dirección del programa me da permiso, Avilés habla y es sincero, pero Avilés habla con nombres". "Creemos en nuestros compañeros, si no es así, no es así", le respondió Carlos Sobera, que negó rotundamente la información de José Antonio.

Entonces fue el momento de las explicaciones de Ivana. "Estás metiendo a terceras personas, con un chico que tiene una relación...", comentó la argentina. No obstante, Avilés fue más allá. "Fue una noche en la que se fue la luz y me tuve que salir de los gritos que se escuchaban. Fui a producción a contar que Ivana estaba con un chico en su habitación", detalló de la supuesta noche de pasión de la ex de Gianmarco Onestini en Honduras.

"A él le encantaría que hubiese iniciado esa relación pero otra cosa es que la haya iniciado. ¿Por qué dices esas cosas de mí?", insistió Ivana, que aseguró no haber tenido nada con ningún chico en Honduras. "¿De todo lo que he hecho en el concurso solo importan los hombres? Me merezco que hablemos de mi concurso", se quejó la argentina. "No voy a consentir que se tache de mentiroso aunque haya sido mentiroso hace tiempo", le contestó Avilés.

