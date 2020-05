Nagore Robles lanza un brutal zasca a Oriana Marzoli por su participación en 'Supervivientes 2017'.

La pareja de Sandra Barneda ha reafirmado sus ganas de participar en el reality de supervivencia.

'Supervivientes 2020' ya está en su recta final. De hecho, el próximo jueves se celebrará la semifinal con los concursantes ya en España. Sin haber acabado aún esta edición, parece que ya está empezando a hacer el casting para 'Supervivientes 2021'. Y es que, como ella misma aseguró, Nagore Robles, ganadora de 'Acorralados', quiere participar en el reality más extremo de la televisión en algún momento de su carrera. Una decisión que Orina Marzoli, la concursante más breve de la historia de 'Supervivientes', aplaudió con cierto retintín, y que terminó en un brutal zasca de la ex gran hermana a la ex tronista.

Ya hace unas semanas, Robles afirmó sus ganas de participar en el programa: "Prometo que en algún momento de mi vida iré a 'Supervivientes'". Unas palabras que no ha dudado en reafirma en el último 'Tierra de Nadie': "Es bonito pasar por esos momentos. Aquello tienen que ser unos paisajes de la pera pero... ya veramos".

Carlos sobra, presentador del programa no dudó en animar a la vasca en ir a Honduras. Pero, no fue el único. Y es que Oriana Marzoli también animó a la colaboradora a participar "Tendrías que ir, Nagore. Queremos verte, a ver lo que aguantas". "A ver cuanto aguantas", insistió la ex pareja de Tony Spina.

Una comentario que acabó con un tremendo zasca de la boca de Nagore a Oriana: "Más que tú, seguro". "¡Esperemos! Te estaré apoyando desde Spain", le respondió la polémica colaboradora. "No, no necesito tu apoyo, no te preocupes", replicó Robles. "Te voy a apoyar aunque no quieras", siguió Marzoli. "No, no. No hace falta, no hace falta...", zanjó la pareja de Sandra Barneda.

