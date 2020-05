Hugo Sierra se desnuda completamente para despedirse de Honduras.

El concursante desea hacer las paces con Adara cuando aterrice a España.

La final de 'Supervivientes 2020' está cada vez más cerca, y los concursantes han querido despedirse de Honduras por todo lo alto. Llantos, momentazos, recuerdos inolvidables y... ¡HASTA UN DESNUDO INTEGRAL! El ex de Adara Molinero no ha querido perder la ocasión de presumir de palmito antes de dejar definitivamente los Cayos Cochinos para regresar a España. Y es que, mientras sus compañeros compartían confidencias de todo tipo en la playa, el uruguayo prefirió bañarse completamente desnudo en el mar.

Mediaset

El reality ha hecho renacer al ganador de 'GH Revolution'. Tras los duros momentos que pasó por la participación de Adara Molinero, su ex y madre de su hijo, en 'GH VIP 7', donde empezó un idilio con Gianmarco Onestini, el uruguayo se ha tomado esta experiencia como una oportunidad para renovarse y sentirse de nuevo vivo: “No sé si era el momento idóneo para entrar, pero no me arrepiento de nada”.



De hecho, parece que su participación en el concurso ha servido para que él y Molinero acerquen posturas y lleguen a un acuerdo lo antes posible: “Anhelo la tranquilidad que tenía antes. Espero que todo se arreglé y no volver a tener ningún problema”.

Telecinco

Por ello, para abandonar esta aventura por todo lo alto, el ex de Ivana Icardi ha decidido bañarse completamente en pelotas para dejar todo lo malo atrás y empezar de nuevo cuando retome su vida en España. Y la verdad que nos parece, sin duda, la mejor decisión, ya que una experiencia de altura, necesita una despedida de altura... Así que ¡Bravo, Hug0!



