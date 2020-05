Gema López hizo sus pinitos como actriz en un corto en 2006 que vio hasta en Hawai.

en un corto en 2006 que vio hasta en Hawai. Ahora su ex marido, el director del cortometraje, lo ha colgado en Youtube.

Gema López es una de las colaboradores de 'Sálvame' que con más celo protege su vida fuera de las cámaras. Sin embargo, ahora la periodista se enfrenta a un episodio de su pasado que incluso ella misma creía estar olvidado, una faceta que casi todos desconocían de ella y con la que va a sorprender no solo a sus compañeros de programa, sino a gran parte de la audiencia. Y es que hace nada más y nada menos que 14 años, ¡Gema López fue actriz! Sí, como lo lees, la íntima de María Patiño comparte con ella algo más que amistad y profesión, también tienen en común haber interpretado un papel en un cortometraje. ¡Qué calladito te lo tenías, Gema!

Conga Producciones

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En 2006, la colaboradora participó en el rodaje del corto 'El Tercer Día' producido y dirigido por su entonces marido Antonio Pardo Sebastián. Ahora, 14 años después, su ex se ha animado a colgar en su canal de Youtube el corto para que todo el mundo pueda disfrutarlo y descubrir cuáles son las dotes de Gema López en el complicado mundo de la interpretación.

Conga Producciones

En mayo de 2007, 'El Tercer Día', un corto de época ambientado en el siglo XVII, en el que Gema hacía el papel de Isabel, una mujer infiel, se estrenaba en el cine Capitol de Madrid. Pero ojito que la faceta de actriz de la periodista llegó incluso a cruzar el charco ya que el corto fue seleccionado en un festival de Dakota del Norte, en Estados Unidos, e incluso galardonado por su calidad cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Honolulu, Hawai.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Posiblemente nunca llegaste a ver a Gema López como actriz. Pero ahora sí, gracias a la iniciativa de su ex, Antonio Pardo Sebastián, del que se separó a principios de 2018 tras 11 años de matrimonio, puedes ver a la colaboradora en su máximo esplendor interpretativo. La madrileña pasa por varios registros muy diferente y así podemos disfrutarla en una escena de lo más hot con su amante o desgarrada de dolor cuando le comunican una triste noticia.

Conga Producciones

Tras estos pinitos como actriz, Gema no habría vuelto a coquetear con el mundo de la interpretación y se volvió a centrar en su trabajo en televisión que, en aquella época, se desarrollaba en el programa '¿Dónde estás corazón?'. La periodista de 49 años habría hecho entonces aquel papel por amor a su entonces marido. Ahora, la pareja está rota pero, al parecer, su relación sigue siendo buena y mantienen una relación cordialpor la hija que tienen en común.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.