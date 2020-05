Lydia Lozano se ha hartado del trato que le dan en su programa, 'Sálvame', y ha terminado explotando y abandonando el plató del espacio después de que haya vuelto a salir a la luz el caso de la muerte de Ylenia Carrisi. Lydia, gracias al testimonio de una fuente propia, siempre defendió que la hija de Al Bano y Romina Power estaba viva, y que incluso había sido vista varias veces en Santo Domingo, pero su programa ha ido más allá y ha pretendido desenmascarar a esa fuente sin su consentimiento... hasta que Lydia ha dado un golpe en la mesa.

La periodista, viendo que su fuente podría acudir al programa, incluso con datos nuevos sobre el caso (que le costaron a Lydia incluso una demanda), ha estallado contra sus jefes por esa jugarreta, por ir a buscar a su fuente y sacarla a la luz, ya que las fuentes de los periodistas están protegidas por el secreto periodístico, incluso por la ley: "Me parece una gran p...ada. Creo que no me lo merezco. Y creo que no se ha hecho con ningún periodista de este país. Siempre remo a favor de obra… pero yo no voy a participar de esto. Yo me voy a mi casa, y si queréis, me echáis. No voy a participar de una vuelta al pasado donde lo he pasado francamente mal", estallaba en lágrimas.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Lydia se arrancaba entonces el micro de corbata y salía escopetada a por su bolso, camino de la salida mientras despotricaba contra sus jefes, que la han llevado al fango al volver a sacar este tema a la palestra quince años después: "Me lo dijeron: ‘Lydia, somos números’. Estuve a punto de tatuármelo, pero ya no. Yo ya he pagado mucho. Una cosa es que venga un señor a hablar de un reportaje que hizo, pero venir a sacar datos nuevos… ¡no me lo merezco! Y como creo que no os habéis portado bien conmigo, ni Lydia, ni Lili ni nada. Yo me voy", amenazó.

Mediaset

Finalmente, Lydia accedió a quedarse, pero cogiendo con pinzas todos los datos que se aportaron durante la tarde: "En la vida pensé que esto se iba a producir, pero veo que esto va a más. De momento me voy muy cabreada", dijo más tarde, justo antes de conocer la historia de Tino Torrubiano, el paparazzi que viajó hasta la isla para conseguir las fotos de Ylenia Carrisi... y ha desmentido todo: "Cuando llegué, la casa en la que me habían dicho que vivía Ylenia, no existía. Creo que la persona que le dio la información a Lydia, la engañó, pero no sé con qué fin", sentenciaba el fotógrafo.

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.