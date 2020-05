Dolores Aveiro podría no tragar a su nuera.

El pasado marzo la madre del futbolista portugués sufrió un ictus.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación sentimental en 2016. Desde aquel momento en que la pareja comenzó a forjar su amor, siempre ha habido comentarios de que a la madre del futbolista no le hacía gracia la morena pareja de su hijo.

Los rumores de esta supuesta 'enemistad' entra las dos mujeres más importantes de Cristiano siempre ha sido negada por la familia, pero la duda siempre ha estado sobrevolando sobre el clan Aveiro.

A medida que la pareja ha consolidado su relación, parece que Georgina ha tomado los mandos de la familia numerosa y es ella la que que se ocupa de los hijos del astro del fútbol.

La llegada de Georgina a la vida de Ronaldo ha podido hacer que su madre se sienta desplazada al cobrar cada vez más importancia la aragonesa en la vida de Cristiano.

Dolores Aveiro Instagram

Además, al estar Georgina al cuidado de todos los niños de Ronaldo ha acabado con la idea de que era la abuela la que estaba sacando adelante la familia.

Y es que Georgina se desvive por Cristiano Jr., el primer hijo de Ronaldo, los mellizos Eva y Mateo que tuvo mediante gestación subrogada y su propia hija, Alana Martina, nacida de su amor con el portugués.

Así que está más claro que el agua que Dolores ha pasado a un segundo plano en la vida de Cristiano, lo que podría haberse tomado bastante mal y culpar a Georgina de este "movimiento".

Hace tan solo unos días, Dolores hizo algo que dejó a todos los seguidores del Clan Aveiro patidifusos. La madre de Ronaldo dejó de seguir a su nuera en Instagram y cómo no podía ser de otra forma, los comentarios sobre si no se aguantan han vuelto con más fuerza que nunca.

Sin embargo, Dolores ahora ha querido zanjar el asunto y ha explicado por qué le dio a Unfollow a la novia de su hijo, que ya cuenta con más de 18 millones de seguidores en Instagram.

“Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como sabéis, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue sin querer. Mi cuenta de Instagram solo la utilizo de forma superficial, no entiendo muy bien cómo funciona. Dejad de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie”, ha declarado la madre de Cristiano Ronaldo en un mensaje que escribió una de sus hijas en la cuenta de Dolores.

"Tengo una edad para saber de todo esto, no sé usar Instagram. Este texto lo está escribiendo mi hija porque no sé tampoco hacer historias. Solo sé publicar fotografías y leer vuestros comentarios. No inventéis tonterías. He tocado sin querer un botón" concluía.

Las hermans del futbolistas también han querido aclarar este tema y no han desaprovechado para decir lo ridículo les parece que la gente invente cosas sobre ellos cuando el mundo está viviendo un drama con la pandemia por el coronavirus.

Dolores hace apenas unas semanas dio un gran susto a su familia al sufrir un ictus, del que tuvo que ser operada de urgencia el pasado mes de marzo.

