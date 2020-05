A principios del mes de mayo el empresario Elon Musk y su pareja, Grimes, dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Sin embargo cuando el empresario fundador de Tesla y cofundador de PayPal anunció el nombre elegido para su bebé, sus muchos seguidores se lo tomaron a broma porque no podía ser verdad.

Sin embargo, sí era cierto. Elon y la cantante querían llamar al pequeño X Æ A-12, un nombre muy original, sí, pero quizás poco adecuado.

Y así lo recogen las leyes de California, estado de Estados Unidos donde residen. La legislación californiana considera que ese nombre no lo es apto para registrar a un recién nacido. Según la normativa que rigen en esta zona del país, los nombres propios sólo pueden usar caracteres alfabéticos que posee el idioma inglés, por lo que han tenido que modificar el peculiar nombre del niño.

Pero ¿por qué han elegido ese nombre tan rarito? La cantante explicó en su cuenta de Twitter que X representa la variable desconocida y que Æ, en ortografía élfica significa amor y/o inteligencia artificial.

También contó que la última parte del nombre para su hijo es un guiño a un avión de la CIA... y que la A hace referencia a su canción favorita, 'Archangel'.

Sea como sea, la pareja se ha pasado de original y no sabemos cómo terminará llamando en casa al pobre niño... con lo fácil que era llamarlo Michael o John.

