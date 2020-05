Todo lo que toca lo convierte en oro, o al menos en viral. Con solo 20 añitos, Ester Expósito arrasa dentro y fuera de la pantalla. Tras su éxito brutal en 'Élite', la popular serie de Netflix, la joven actriz se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento. Tal ha sido su imparable carrera que se ha convertido en la española como más seguidores en Instagram superando con creces a actrices como Úrsula Corberó, Penélope Cruz e incluso a la cantante Rosalía. Casi 23 millones de personas, sí has leído bien, casi 23 millones de personas siguen con auténtico fervor todo lo que hace en esta red social. Esta legión de seguidores no ha pasado desapercibida para una gigante de la moda y la belleza como Yves Saint Laurent que ha decidido ficharla. Y ¿cómo ha celebrado Ester Expósito este notición?

Si quieres saber cómo ha celebrado Ester Expósito su fichaje como musa de maquillaje de Yves Saint Laurent Beauty, dale al play en el vídeo de arriba.

¡Con un desnudo! Y no es la primera vez que lo hace... Un sensual desnudo de espaldas que Ester ha compartido en su Instagram y que en solo unas horas alcanzaba más de 6 millones de likes.

En la foto se ve a la actriz desnuda de espaldas, una imagen de un topless de lo más sugerente en la que ni siquiera se le llega a ver la cara al completo pero que ha revolucionado a sus seguidores. Ester muestra además el tatuaje de una media luna que tiene en el omoplato y que recuerda al que tiene Elsa Pataky junto al ombligo. ¿Se lo habrá tatuado también Raquel Mosquera?

