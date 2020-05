Diego Matamoros ha conseguido, por fin, acabar con uno de los grandes complejos que le provocaba su cuerpo. Aunque para muchos (y nos incluimos) el cuerpo de Diego pueda ser el de un dios del Olimpo, el hijo de Kiko Matamoros no acababa de estar contento. Ni siquiera las horas de gimnasio y las dietas han conseguido acabar con ello, y finalmente ha decidido pasar por quirófano para operarse. ¿Y qué se ha hecho? Pues nada menos que una intervención quirúrgica por la que le han quitado la grasa abdominal que él no conseguía eliminar para marcarse, aún más, los abdominales.

¿La broma? Unos 4.500 euros, pero para él todo es poco si consigue su cuerpo soñado: "Es una técnica que te permite extraer los cúmulos de grasa, en mi caso en el abdomen», explicó él mismo, con el que siempre estuvo contento, pero no tanto en los últimos tiempos «Yo siempre he tenido buen abdomen, pero en los dos últimos años me he dejado mucho en comparación con cómo estaba".

Ahora, y tras haber tenido que posponer la operación por la pandemia, ha pasado por quirófano esta semana... ¡y este miércoles ya le hemos podido ver dando una vuelta en coche con un amigo! eso sí, le tenemos que dar un 'capón' virtual, porque a pesar de que él mismo ha pasado el coronavirus, le hemos visto en las imágenes ¡sin mascarilla! Hay que ser irresponsable...

Desde luego, lo que no ha hecho, además de no protegerse, ha sido perder el tiempo: a pesar de estar en plena recuperación, ya le hemos podido ver en sus redes escuchando música (concretamente a Sade, una artista que le encante), colgando cuadros o comiéndose un pedazo de arroz con carabineros que ya lo quisiéramos para nosotros. ¡Qué vidorra!

