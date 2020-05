Hugo Sierra rompió definitivamente con Ivana en el concurso, pero ella... ¿sigue enamorada?

José Antonio Avilés afirma que la argentina se enrolló con un miembro del equipo de 'Supervivientes 2020'.

El regreso de la exsuperviviente a España no está siendo fácil. Ivana Icardi aterrizó en España el pasado 23 de mayo, junto a José Antonio Avilés, y en su primera intervención en 'Conexión Honduras', el ¿periodista? cordobés le daba una buena 'puñalada trasera' al afirmar que la argentina había mantenido relacione sexuales en Honduras con un miembro del equipo del reality. Algo que ella ha desmentido de forma tajante. "¿De todo lo que he hecho en el concurso solo importan los hombres? Me merezco que hablemos de mi concurso", se quejó la argentina.

Pero ese no ha sido el único contratiempo de Ivana tras su aventura en el concurso. La exsuperviviente ha permanecido varias días aislada. Tras aterrizar en Madrid, la argentina puso rumbo a Canarias donde viven algunos de sus familiares. Retomó el contacto con ellos, pero no con los contactos de su móvil. Después de meses apagado, el teléfono de la argentina se negaba a encenderse. Un drama, sin duda, que Ivana compartió con sus seguidores: "Al final mi drama del celular terminó porque tuve que restaurarlo entero".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

A pesar de la alegría, la hermana de Mauro Icardi ha perdido todas la información que tenía guardada en el aparato. "A todo el mundo que me haya mandado un mensaje después del 14 de febrero que me mande una captura de lo que me escribió porque lo perdí", ha pedido. El hashtag "#crying" que escribió junto a su explicación, definía perfectamente cómo se encontraba: "llorando".

Instagram

Pero ahí no queda la cosa, al 'drama' por las acusaciones de Avilés y tener que resetear su teléfono se suma la ansiedad. "Tendrían que ponerme una valla eléctrica en la cocina para no entrar.. De verdad, qué ansiedad con la comida Diosss!", ha comentado en sus redes sociales. Y es que según reconoce, a Ivana le ha dado por comer dulces.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tendrían que ponerme una valla eléctrica en la cocina para no entrar.. de verdad 😂 qué ansiedad con la comida Diosss!!!!! 😢🍩🍰 — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) May 27, 2020

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.