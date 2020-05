Estar confinados ha hecho que tengamos que aguantar durante meses sin hacer una vida normal: ir a la compra libremente, salir con amigos, ir de vacaciones... pero si ha habido algo que ha llamado mucho la atención, ha sido el comportamiento de muchos hombres, que, ante la imposibilidad de ir a la peluquería, han decidido cortar por lo sano y pasarse la maquinilla al cero, y es que ¿quién quiere verse como Mufasa en el espejo, a pesar de que no le fuese a ver nadie? Muchos han sido los famosos que decidieron darse un nuevo look, pero ha habido otros que han preferido dejarse melena... como Cristiano Ronaldo.

Todos sabemos que el futbolista portugués es uno de los famosos más coquetos sobre la faz de la Tierra, y nunca le hemos visto con un pelo fuera de su sitio... hasta que llegó el confinamiento. Cristiano ya estaba dejándose crecer el pelo desde antes, pero el encierro hizo que no pudiera contar con su peluquero de confianza... y le dejó libre albedrío a su cabeza. ¿El resultado? Tirarse con un 'moñete' en lo alto durante semanas... hasta ahora, que se ha soltado la melena ¡y madre mía, como día Adara!

Sí, bajo esa enorme mata de pelo se esconde el novio de Georgina Rodríguez, y vamos a ser sinceras: Cristiano sigue estando igual de buenorro, no lo vamos a negar, aunque para nuestro gusto, a sus facciones le quedaban mejor el pelo corto. ¿Qué opinas?

