Oriana enseña su colección de bolsos y zapatos de lujo y revela quién se los ha pagado.

La venezolana se ha hartado de las críticas de Ylenia Padilla y ha decidido contestarle.

El popular juego 'fuck, marry, kill' (casar, matar o besar) ha sido el gran protagonista del último Vlog de Oriana Marzoli, 'Algo pasa con Oriana'. La extronista de 'MYHYV' se lo ha pasado pipa con el reto que le han propuesto los chicos de Mtmad, acostándose, casándose y besando a varios famosos. Eso sí, solo de forma virtual. Entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Omar Montes, la venezolana lo tiene claro. "Acostar, me acostaría con Kiko. Es obvio que antes de acostarme con Omar lo hago con Kiko que evidentemente está el triple de bueno, no soy ciega, ¿vale?", declaraba la exsupervivente. ¿Pero qué pensará Sofía de esto?

Para no tener problemas con su amiga, Oriana remarca que solo lo haría "en el juego, en la vida real no" . De hecho si se tuviera que casar con Sofía o con Omar Montes... "Me casaría con Sofía porque es guapa y haríamos buena pareja", dejando al ex de Chabelita para el "kill", pero por descarte. "No odio a Omar, pero es el juego", sentencia.

Captura Internet

Pero que no se preocupen ni Sofía ni Kiko, que el gusto de Oriana es de lo más variado. Y lo mismo se metería en la cama con el extronista, que con Aless Gibaja, Oto Vans, la actriz Blake Lively o con el también extronista Iván González (o como ella lo llama 'Iván Pollito').

