Nueva y emotiva entrega de la sección 'Las recetas de Belén' en 'Sálvame'. La de Paracuellos lleva meses sin pisar el plató de su programa, pero quién le iba a decir –a ella y a los productores– que la sección que hace desde la cocina de su casa iba a dar tanto juego. Belén lleva semana enseñando al público del programa a cocinar. Desde croquetas a natillas, pasando por sus ya famosos churros. Y mientras que los elabora, lo mismo se marca un baile, se pone a cantar o nos enseña su casa. El reto de hoy era especial ya que eran sus compañeros los que iban a probar su menú.

Si haces unos días, la de Paracuellos se mostraba muy enfadada y montaba un señor pollo cuando le llevaron a casa el menú del nuevo programa 'La última cena' a la 1 de la madrugada, fría y además revuelta, esta vez ha mostrado su otra cara: la más sensible.

Belén ha preparado un gazpacho y dos tortillas –una de patata con cebolla y otra de chorizo– para sus compañeros. Cuando ha revelado su menú, todos le han metido presión: que si no me gusta la cebolla en la tortilla, que si el ajo va a repetir en el gazpacho... Todo eso ha puesto muy nerviosa a la colaboradora pero ella ha pedido calma y que esperasen a probarlo para opinar.

Se notaba que los colaboradores tenían hambre porque en cuanto ha entrado María Patiño en el plató con las viandas, todos se han tirado corriendo a probarlas, pero... ¿qué les ha parecido? Su opinión era muy importante para Belén y tras escucharlas se ha puesto a llorar, pero no de tristeza sino de alegría.

Todos, incluido el presentador, han alabado la comida de Belén. La opinión de Jorge Javier era muy importante para la colaboradora. Tanto les ha gustado que todo se ha acabado en unos minutos e incluso han tenido algún que otro lío con la distancia de seguridad.

"Por fin merendamos bien en 'Sálvame", ha dicho Jorge, que repetía gazpacho y le ha dado las gracias por una "merienda tan rica". Hasta Mila se ha saltado el régimen: "A la mier* la dieta, me encanta todo Belén".

