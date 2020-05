Jennifer López tenía previsto casarse con su prometido, Alex Rodríguez.

La pareja lleva tres años juntos y no puede estar más enamorada.

Jennifer López ni puede, ni quiere, ocultar su tristeza. La artista de Brooklyn se ha llevado un disgustazo de campeonato que, aunque seguro podrá superar, por ahora la tiene de lo más triste. ¿Qué le ha pasado para estar así? El motivo del desazón de JLO no es otro que haber tenido que aplazar su boda con su chico, Alex Rodríguez. La pareja que lleva ya más de un año prometida se ha visto obligada a parar sus planes nupciales por motivos de seguridad y es que en plena crisis por la pandemia del coronavirus celebrar bodas no está permitido. Aunque ya sabíamos que la pareja habían parado sus planes de boda, porque así se lo confesó la cantante a Ellen Degeneres, lo que no sabíamos es que esto había roto el corazón de Jennifer.

Ojo que no es la única porque Katy Perry y Orlando Bloom también ha tenido que posponer su bodorrio. Pero al parecer Jennifer lo lleva fatal y así se lo ha hecho saber a Hoda Kotb, la presentadora de 'Today Tuesday', durante una entrevista. “Tengo el corazón un poco roto porque teníamos planes maravillosos”, se sinceró. Y es que la artista tenía tantas ganas de añadir un alianza a su espectacular anillo de pedida que lo de esperar no lo lleva nada bien.

Según explicó la cantante, su decepción por no poder darle el 'sí, quiero' a su chico, con el que lleva ya tres años de relación, es tan grande que ni siquiera se han animado aún a fijar una nueva fecha para evitarse un posible nuevo disgusto. “No hay planes ahora mismo. Hay que esperar a ver qué ocurre y es decepcionante en cierto modo. Después de la Super Bowl y de 'World of Dance', cuando termináramos de grabar, había planeado tomarme una temporada libre”, explicó a Hoda Kobt.

Jennifer López y Alex Rodríguez se prometieron hace poco más de un año, el pasado mes de marzo, en una playa de Bahamas, vamos más romántico imposible. Tan bonita fue la pedida de mano que la artista compartió el momentazo con todos sus seguidores. Después, en octubre, celebraron una súper fiesta de compromiso. La cantante y el ex jugador de beisbol profesional han montado su propia familia numerosa y según muestran en redes sociales no pueden estar más happys con ella. A sus 50 años, JLo aporta sus dos hijos, Emme y Max, fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony. Por su parte, Alex, de 44, tiene dos hijas Natasha y Ella.



