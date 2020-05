Jordi González decide cerrar de repente sus redes sociales.

Justo cuando quedan unas horas para que 'Supervivientes 2020' llegue a su fin y conozcamos al vencedor de esta última edición, la polémica parece rodear al programa. El pasado domingo 24 de mayo, Jordi González se despedía de 'Conexión Honduras' tras varios meses al frente capeando con maestría las opiniones de familiares y colaboradores. Todos pensábamos que sería el último debate del reality, de ahí el mensaje de adiós del presentador, sin embargo poco después nos enteramos de que este próximo domingo sí habrá debate pero no será Jordi el encargado de moderarlo, sino Sonsoles Ónega.

Justo cuando esta noticia se hacía pública, el catalán tomaba una drástica decisión: cerrar sus redes sociales, su perfil de Instagram sin ni siquiera un comentario de despedida. ¿Está Jordi González molesto con 'Supervivientes' y es esa su manera de expresarlo?

"Déjame que dé las gracias al equipo de Bulldog TV en Honduras y en España, al equipo de Telecinco aquí y a ti, porque es fantástico trabajar contigo y haces un trabajo sensacional día a día en primera línea. Gracias por tu fuerza, tu simpatía, tu energía, por tu sensibilidad… todo el mundo debería trabajar contigo, Lara. Todo el mundo, el presidente del Gobierno también. Y Fernando Simón", con estas divertidas palabras comenzaba Jordi su despedía de 'Conexión Honduras' dirigiéndose a Lara Álvarez.

Sin embargo, su mensaje se tornó luego algo más serio y eso fue algo que ya mosqueó un poco a sus seguidores. “Creo que la gratitud, si no se expresa, no vale nada. Quiero dar las gracias de corazón a Paolo, Manolo, Jaime, Paco, Pedro, Alfredo, Ángelo, a Cristina… por la confianza que han depositado en mí... Ha llegado el final de este capítulo 14º de 'Conexión Honduras'. Yo os digo muchas gracias y nos vemos… más pronto que nadie”, concluía.

Aunque hubo quien ya analizó con lupa ese mensaje tan extenso de despedida, las alarmas realmente saltaron con la siguiente decisión de Jordi González. El presentador sorprendía a todos sus fans desapareciendo de repente de las redes sociales al cerrar, sin previo aviso, su perfil de Instagram. Esto ocurría justo después de que se conociera que sí habría un debate más de 'Supervivientes' y de que Sonsoles Ónega sería la presentadora.

La presentadora de 'Ya es mediodía' se ha convertido en uno de los nuevos rostros estrellas de Mediaset gracias a que conecta con los espectadores. De hecho, Mediaset y Bulldog TV, la misma productora de 'Supervivientes', han confiado en ella para sacar adelante 'La casa fuerte', el nuevo reality de la cadena formado por parejas de famosos. Una nueva aventura para Sonsoles en la que estará acompañada por Jorge Javier Vázquez. ¿Contará Mediaset con Jordi González para otro nuevo proyecto?

