Sara Carbonero sorprendió al mundo publicando en Instagram su nuevo look. Lo hizo un año después de anunciar en mayo de 2019 que padecía un tumor en los ovarios. Comenzó en ese momento su lucha con el apoyo incondicional de su marido, Iker Casillas, al que apenas dos semanas antes le había dado un infarto.

Desde entonces, ha luchado contra la enfermedad, mostrándose siempre serena y compartiendo con cuentagotas los detalles de su batalla contra el cáncer. La mejor de las noticias llegaría en noviembre de 2019, cuando por fin finalizó su tratamiento de quimioterapia.

Seis meses después, ha mostrado su nuevo y sorprendente look con pelo corto. Sara está muy guapa, el flequillo le sienta bien y el pelo corto destaca sus preciosas facciones.

Esta semana en nuestra revista hemos recopilado los cambios de look que ha tenido la guapa periodista en los últimos años y cómo ha ido evolucionando su estilo.

2010 melena larga con ondas

Agencias

Tenía 26 años, estaba en el equipo de deportes de Tele 5 y despuntaba por su esbelto cuerpo, sus impresionantes ojos y una inconfundible melena larga con ondas sueltas.



2012 se atreve con el flequillo

Agencias/Instagram

Sin renunciar al largo de su melena, más clara, la actualizó desfilando laterales y con un flequillo largo tipo cortina, que peinaba abierto.



2012 recogido suelto

Agencias/Instagram

En ocasiones especiales, la presentadora aprovechaba el corte desfilado para hacerse recogidos bajos dejando sueltos los mechones cercanos al rostro.

2013 Long bob

Agencias/Instagram

En enero de 2013 confió en su amiga, la estilista Mónica Roldán, para cortarse la melena por el hombro y darse un baño de color castaño oscuro. Es cuando más corto lo ha llevado.

2016 moño bun o top knot

Agencias/Instagram

En ese año triunfaba este peinado: todo el cabello recogido en un moñete redondo en la coronilla. Sara lo lució en un acto de mujeres relevantes.

2017 coleta baja y ondulada

Agencias/Instagram

Para unos premios de la revista ‘Elle Gourmet’, Carbonero se decantó por una coleta baja con ondas y mechones sueltos.

2019 larga melena ondulada

Agencias/Instagram

Ha sido durante años su imagen típica: el cabello largo y ondulado con reflejos dorados. Días después de esta foto, anunció su enfermedad.

Agencias

Pero los cambios de looks de Sara no son los únicos temas que llevamos esta semana en QMD! En nuestro nuevo número que ya está a la venta también encontrarás todos los detalles del corto en que participó Gema López y analizamos el trabajo de Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega ahora que van a estrenar reality en Telecinco.

Además y como cada semana, toda la moda, las celebrities que se han equivocado con su looks, la mejor belleza y un montón de contenidos más que te van a encantar.





