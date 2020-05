Sara Sálamo es una de las actrices más naturales a la hora de ser entrevistada, y lo ha demostrado con creces durante su visita hace unos días al programa de David Broncano, 'La resistencia', en Movistar+. La joven no tiene pelos en la lengua, e incluso pudo bromear sin despeinarse con los presentadores del programa, y tampoco tuvo problema ninguno a la hora de responder a las clásicas preguntas comprometidas de Broncano: cuántas veces ha tenido sexo en el último mes, y cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria.

Sara, sin cortarse, dijo que tenía unos 12.000 euros en el banco después de una gran cantidad de pagos que ha tenido que hacer últimamente: "Estoy un poco tiesa ahora, pero no estoy mal. Esta semana tienen que entrar dos pagos de unos trabajos que he hecho", confesó. Sin embargo, la chicha, como siempre, está en las preguntas sexuales, y tampoco dudó a la hora de responder: "Isco y yo no queríamos venir al programa hasta que no pudiéramos decir que lo hacemos una vez al día... pero con el lanzamiento de mi libro ('El ocaso del mono que arañaba la pared'), nos hemos quedado a medias. Mucho curro y un niño... bueno, dos niños", bromeó refiriéndose a su chico.



Sara, además, ahondó en el tema, y dio detalles de sus relaciones sexuales: "Somos activos y muy competitivos", dijo con una sonrisa pícara. Vamos, que la actriz y el futbolista, a pesar del trabajo y su bebé de 10 meses, encuentran tiempo para ellos y no se aburren para nada... ¡Suertudos! 😏



