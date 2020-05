Anabel Pantoja ha compartido su última locura en Instagram: cantar un tema de Ricky en la ducha.

La colaboradora de 'Sálvame' ha encontrado en Omar Sánchez la horma perfecta de su zapato.

"Patonazo". Así define Anabel Pantoja el accidente que ha sufrido cuando se disponía a practicar snorkel. Para aquellos a los que esta palabra no les suene mucho, nos hemos ido al diccionario y hemos averiguado que en su primera acepción significa: golpe del tapón al salir con mucha fuerza de una botella de bebida espumosa y chocar contra algo. Y en su segunda: ruido fuerte y seco que produce este golpe.

La colaboradora llegaba tan contenta a la playa de la localidad de Arguineguin para darse un chapuzón, aprovechando que Gran Canaria ya está en la Fase 2 de la desescalada del estado de alarma. Y, aunque se las prometía felices, "vengo a relajarme", comentaba en uno de sus Stories junto a su 'negro', como llama cariñosamente a su novio, Omar Sánchez, el día de playa no comenzó muy bien. Tal y como ella misma desveló, Anabel tuvo un aparatoso accidente. "Estas son las consecuencias de hacer snorkel sin experiencia y darme una host*. Así que os recomiendo que vengáis con escarpines y nos os peguéis el gran patonazo que me he dado".

Como pasa con los cortes, es más alarmante la cantidad de sangre que se ve en la pierna de Anabel que lo que realmente se ha hecho. Una pequeña herida que no enturbió sus ganas de pasarlo bien y disfrutar de un buen chapuzón. Y así lo mostró momentos después. "Con herida, con sangre y sin sangre, me tiro al agua, 3, 2, 1", comentaba la colaboradora de 'Sálvame'.

Las rocas no fueron las únicas que le jugaron una mala pasada a la prima de Kiko Rivera. Su bikini tampoco se lo puso fácil. "Se me ha caído el bikini", decía.

Solucionado el problema con su traje de baño, Anabel protagonizó otros salto al agua. Esta vez, en plan 'bomba', y acompañada de Omar.

Anabel está muy orgullosa de su cuerpo y de sus curvas, pero los haters no paran de criticarla, para ellos, la sobrina de Isabel Pantoja tiene un claro mensaje: "A toda la gente que me critica y me escribe mensajes negativos, les pido que miren su mochila, que miren el ojo del culo y luego hablen y escriban". Más clara no puede ser.



