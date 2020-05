Desapareció de España nada más cortar con Adara, pero ha vuelto y ha soltado LO MÁS GRANDE.

Esta fue la reacción de Elena, la madre de Adara, al enterarse, por fin, de la ruptura de su hija y Gianmarco.

Gianmarco Onesti se ha sincerado con todos sus seguidores de 'Maracaná', su canal enMtmad, y ha contestado a todas sus preguntas. Desde si le gusta su nombre a las que llevan como protagonista a su exnovia, Adara. ¿Estaría dispuesto a volver a verse las caras con la ganadora de 'GH Vip'? El italiano contesta al momento 'reconciliación' que le propuso la modelo hace unos días.

Desde Italia, emocionado porque iba a viajar a Milán por trabajo y se iba a reencontrar con su hermano, Gianmarco grabó su Vlog y confesó, entre otras cosas, que no había tenido sexo con helado, pero sí con Nutella y animaba a sus seguidores a probarlo. "A mí, personalmente me ha gustado mucho", reconoce.

Sin pelos en la lengua, el concursante de 'GH Vip' y 'Tiempo de descuento' responde a la propuesta de Adara de quedar para hablar las cosas. "Adara ha dicho que le gustaría hablar conmigo, sí, pero también ha dicho que soy historia, que estoy caducado y otras muchas cosas que no me han gustado. No le interesaba hablar conmigo y ahora dice lo contrario. Son cosas muy raras, pero si la pregunta es si quedaría con ella la respuesta es SÍ por lo que hemos sido, lo que hemos vivido. ¿Hablar? ¿Por qué no?".

¿Están 'Adari' y el italiano cerca de la reconciliación? Una cosa es hablar y otra dar un paso más. "Tenemos principios muy diferentes y valores que son incompatibles. Sinceramente no lo sé. No me gusta que cuando una persona está conmigo coqueteé con otros", reconoce.

Lo que tiene claro el italiano es que no se arrepiente de haber tenido una relación con ella. "Hemos vivido momentos muy bonitos y se quedarán dentro de mí. Ha habido cosas que no me gustan pero otras que sí me han hecho vibrar", sentencia Gianmarco que está "abierto al amor" y recomienda a sus seguidores que nunca renuncien a él: "Estad siempre abiertos al amor. Para mí es una cosas súper maravillosa y súper bonita. Puedes probar emociones que no puedes con otras cosas".

Y dicho esto, retomamos el origen de su nombre. Gianmarco ha revelado que le encanta su nombre. "Lo eligió mi hermano. Mis padres querían llamarme Mateo, pero mi hermano estaba obsesionado con Gianmarco y por eso me lo pusieron".



