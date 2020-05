Si nosotras mismas pudiéramos guardar en un baúl nuestras fotos antiguas y enterrarlo en la cima del Everest o en lo más profundo de las Fosas Marianas, donde no pudiera encontrarlo nadie nunca jamás en la vida, seguramente lo haríamos, y es que no hay nada peor para nuestro sentido de la vergüenza que ver los pelos y las pintas en general que nos gastábamos hace unos años. Sin embargo, parece que hay gente a la que le encanta remover el pasado y marcarse su propio 'Hormigas blancas', aunque si eres una Kardashian y te hemos visto en todas las etapas de tu vida, quizá eso te dé igual, como Kim, que ni corta ni perezosa, ha publicado una foto familiar de lo más antigua... que seguramente no a todos haya hecho gracia.

Sí, las personas que ves en la foto son Khloe (que ya no es ni la sombra de lo que era), Robert (con bastantes kilos menos que ahora), Kourtney (¡¿HOLA?! ¡Si no parece ella!), Kim (Kim, tía, ¿qué es ese vestido?), Kendall (que ya apuntaba maneras con ese saludo a lo Victoria's Secret) y Kylie (que con esa dentadura mellada poco nos hacía sospechar que años después se convertiría en la dueña y señora de un imperio de belleza billonario. La vida). Eso sí, si tenemos que flipar, lo hacemos del todo: atención a la foto que usó Kim para felicitar la Pascua: ¡qué pelos, la pobre Khloe!

Nada que ver con sus actuales y pomposos looks, cuya naturalidad es inversamente proporcional a la cantidad de botox y ácido hialurónico que se inyectan. Ojo, que a nosotros todo eso nos parece maravilloso, pero claro, la obsesión a veces roza lo ridículo... y te puedes convertir en viral por pasarte con el Photoshop, como le pasó hace unos días a Khloe, que subió la siguiente foto sin cortarse un pelo... y parecía, literalmente, otra persona. ¡Ay, qué necesidad...!

