Alexia Rivas, la reportera que ha conquistado a Alfonso Merlos.

La pareja ahora vuelve a estar en el centro de la polémica.

El culebrón Merlos sigue sumando capítulos. Si hace unos días Alfonso se veía envuelto en la polémica por el su continuidad o no en el Colegio de Abogados de Madrid, ahora él y su chica han tenido que hacer frente a las múltiples críticas por viajar a Ponferrada, cuando la Fase 1 del estado de alarma aún no lo permite.



Fue Kiko Hernández quien soltó la bomba en ‘Sálvame’. “Alexia y Merlos están en Ponferrada. Hay una foto sentaditos en una terraza y una testigo que los ha visto. Están alojados en casa de los padres de ella”.

La reacción de Alexia no se hizo esperar y explicó el porqué del viaje: “Se dicen cosas sin tener ni puñetera idea de la realidad. Desgraciadamente, tenía que estar en Ponferrada por motivos médicos. Aquí es donde está mi médico de cabecera. Cuando una persona por causa mayor tiene que asistir a un médico, sí o sí, y además no está en condiciones de viajar sola, la persona que vive con ella puede acompañarla”.

De terracitas

Agencias

Alexia y Merlos fueron fotografiados en Ponferrada mientras disfrutaban tomándose algo en una terraza. Según la periodista, están allí por un motivo de fuerza mayor: ella tenía consulta con su médico de cabecera.



Agencias

Unos días antes, la pareja paseaba a su perro por las inmediaciones de la casa de Merlos, en Boadilla del Monte (Madrid). ¡Ella llevaba unas sandalias de la firma Gucci que costaban nada más y nada menos que 450 euros!

