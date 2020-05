Desde que hace unos meses Dani Rovira anunciara que sufría cáncer (de tipo linfático, llamado linfoma de Hodgkin), el actor y humorista está mucho más emotivo en sus redes sociales, y ha sido en su última publicación en Instagram donde se ha mostrado especialmente cariñoso con un 'compañero de batalla' en la enfermedad: el cantante Pau Donés. Pau y su grupo, Jarabe de Palo, acaban de estrenar álbum y single, y ha sido precisamente la nueva canción ('Eso que tú me das') la que le ha tocado 'la patata' a Dani: "No puedo parar de escucharlo una y otra vez e, inevitablemente, emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos", ha escrito junto a un fragmento del videoclip.

Y es que Dani, desde que recibiera las noticias de su enfermedad, como es lógico, ha desarrollado mucho más la empatía hacia otros enfermos de cáncer: "Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto. Para mí, este video clip, podría ser un resumen de lo que entiendo yo por entender la vida. En una época donde el odio, el ruido y el egoísmo parece que van ganando foco y protagonismo, debemos apostar por todo lo contrario", ha escrito el actor, que desde que anunciara que padece cáncer, no ha hecho más que recibir mensajes de apoyo, que ha agradecido: "Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días...pensemos bien cómo vamos a invertirlos. Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido".

Pau Donés, muy fuerte en su lucha

El cantante de Jarabe de Palo siempre ha sido un ejemplo de la lucha contra el cáncer desde 2015, a la que ha hecho frente con una sonrisa puesta. A pesar de que se propuso seguir con su vida como si nada, tuvo que tomarse un tiempo, especialmente tras una recaída a principios de 2017, pero eso no significó perder el tiempo: se dedicó mucho más a su familia, sacó su proyecto '50 palos' (consistente en un disco, un libro y una gira por su 50 cumpleaños) y ahora ha vuelto a la música con 'Tragas o escupes', su nuevo trabajo musical, mucho más especial al haber nacido en medio de una pandemia. ¡Cómo nos alegramos de verle tan bien!

