Lydia Lozano, cuestionada de nuevo por el caso Ylenia: "Me voy, y si queréis, me echáis".

La periodista y Charly celebraron una original boda balinesa en Madrid en 2015.

'El pasado es mañana' era el título de una serie de 2005 protagonizada Remedios Cervantes y Josep Luniesa, pero que llevada a la vida real, la actriz principal sería Lydia Lozano. El pasado siempre vuelve y si no que se lo pregunten a la colaboradora de 'Sálvame' que estos últimos días ha visto como el 'caso Ylenia' regresaba a su vida. Y esta vez está más cerca que nunca el conocer el nombre de su fuente. De momento, y por las pistas que han dado, sabemos que es un hombre, de nacionalidad suiza o italiana, y que es mundialmente conocido.

Toda esta situación está afectando a la periodista profesionalmente, pero también personalmente y es que los sólidos cimientos de su relación con Charly... ¡TIEMBLAN! Lydia reconoce estar "cansada, harta. Estoy en fase de cabreo" y ha revelado como la vuelta de 'Ylenia' a su vida ha puesto patas arriba su matrimonio. "¿Él no quiere que vengas a trabajar?", le preguntaba Paz Padilla. "Yo ayer estuve con mi familia y con mis amigos más íntimos y dije que no iba a hablar del tema y aquí estoy, así que ya me dirás cuando llegue a casa me dirá '¿por qué hablas?'. La vuelta del caso Ylenia está afectando a mi matrimonio", respondía.

Capturas TV

Kiko Hernández ha ido más allá y le ha preguntado a su compañera: "¿Cuántas veces te ha dicho charla que lo dejes?". Lydia con total sinceridad contestaba: "Muchas, muchas. Él en la vida me ha dicho que lo tengo que hacer y por eso llevamos tantos años juntos", pero sí le ha aconsejado al verle tan afectada.

