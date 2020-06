Vania Millán irradia felicidad y no es para menos. Su novio, el médico estético Julián Bayón, le ha pedido matrimonio tras casi dos años de relación. Pero no sólo eso sino que además los dos han abierto una clínica de estética en Madrid. La modelo, abogada y coach, que estuvo casada con René Ramos, que acaba de ser padre con Lorena Gómez, nos cuenta que este enlace va a ser muy diferente al primero. Descubre todos los detalles sobre cómo fue la pedida de mano y sobre cómo será su boda en la entrevista que nos ha concedido.

En pleno confinamiento nos sorprendes con la boda.

Yo también me he sorprendido. Julián lo había decidido antes. Había comprado el anillo y estaba preparando un sitio para cenar. Pero nos encerraron y no podía ser.

¿Y cómo lo hizo?

El confinamiento me ha unido mucho a Julián, en estos momentos sabes si la persona que tienes al lado es la idónea. “No es el lugar más adecuado, ni lo que había pensado, pero ya no aguanto más”, me dijo. Y así me lo pidió...

Y no te lo pensaste.

Claro, me puse a llorar; estuve tres días sin dormir de la emoción.

Y en el confinamiento, se unió a los sanitarios…

Sí, como voluntario. Aunque lo consultó conmigo, yo sabía que lo quería hacer...

Es médico estético, ¿te has puesto en sus manos?

Claro, tengo que rogarle porque tiene la agenda llena.

¿Ya has empezado a organizar la boda?

Tengo un lío asombroso. Quiero que sea en Madrid. A diferencia de mi primera boda, va a ser por la Iglesia.

¿Por qué?

En la otra no queríamos casarnos por la Iglesia. Ahora sí quiero, igual me siento más unida.

¿Invitarás a Pilar Rubio a tu boda?

Claro. Es mi amiga. Yo en su vida no pintaba nada. Pilar y yo somos amigas y tenemos el mismo grupo. Hemos vivido muchas cosas juntas. He estado 12 años con René y, aunque te separas, no se rompe todo.

Ahora mi idea es ser madre biológica con Julián

Una de tus penas es que no has sido madre…

Pero no he perdido la fe. Me lo planteé con René y lo intentamos hasta con un tratamiento. A la vista está que el problema lo tenía yo, porque él ha sido padre.

Es un tema que me rayaba. Porque voy cumpliendo años y hace poco congelé mis óvulos. Ser madre es algo que quiero.

¿Y la adopción?

Me lo he planteado todo. Ahora mi idea es ser madre biológica con Julián. Hay tratamientos para ello y, al final, la última opción es la adopción.

“Él es el jefe y yo mando ”

Vania, separada de René Ramos con quien se casó en 2014, conoció a Julián hace casi dos años. Por entonces, el médico dejaba atrás una relación anterior, fruto de la cual tiene un hijo. Combinan bien lo de trabajar juntos (han abierto una clínica de estética en Madrid) con su relación sentimental: “Él es el jefe y yo mando (risas). Siempre nos hemos entendido muy bien porque Julián es una persona muy inteligente y comunicativa”.

