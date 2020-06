¡Boda a la vista! Y es que Raquel Morillas y su chica, Noah Soriano, ¡se han comprometido! Así lo han contado ellas mismas en Instagram. La pedida de matrimonio tenía lugar hace unos días ¡en el salón de la casa en la que viven! “Eres lo mejor que me ha pasado en la vida”, empezaba diciendo Noah arrodillada ante Raquel y con el anillo en la mano.

“Eres mi todo. Eres la que ha dado luz a mi vida y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?” Raquel, muy emocionada, dijo: “Sí, mi vida. Sí, quiero”.

Raquel y Noah se conocieron hace años, pero fue en 2018 cuando se reencontraron y empezaron su historia de amor. Raquel entonces estaba casada, pero se divorció para empezar esta historia de amor.



Instagram

Dos bodas anteriores

Ésta no es la primera vez que Raquel dará el ‘sí, quiero’. Ya lo hizo en 2001 cuando escenificó una boda con Noemí Ungría que no tenía ninguna validez. Dos años después se separaron.

Agencias

Raquel entonces empezó una relación con una joven anónima y, el 4 de noviembre de 2017, pasaron por el altar. Al reencontrarse con Noah, esa relación, de más de diez años, se rompió.

Agencias

Tras sufrir un accidente de tráfico en 2003, Raquel intentó rehacer su vida, pero lo cierto es que no ha tenido suerte en lo profesional. Cayó en la ludopatía y ahora, tras recuperarse, trabaja como vendedora de la ONCE.

