Los últimos finalistas de 'SV 2020' ya están en España. Han sido tres meses con una dieta a base de arroz hervido, pescado y algún que otro capirchito (en caso de ganar las pruebas de recompensa). Este 'régimen' ha hecho mella en el físico de los concursantes que han sufrido una cambio radical de imagen. El más impactante es el de Rocío Flores que ha perdido muchísimo volumen.

El catalán Albert Barranco ha sido otro de los concursantes cuyo físico ha sufrido una metamorfosis más drástica. Antes de embarcarse en esta aventura, el catalán lucía un cuerpo musculoso y fibrado, pero tras su paso por el reality se ha quedado en los huesos. Adiós a su voluminoso torso y hola a una espesa barba que antes no lucía.

Entre Barranco y Hugo Sierra hay una gran diferencia. El uruguayo también ha perdido mucho músculo pero conserva su 'Six pack'. Y para cambios extremos el de Jorge Pérez. Llegó a Honduras con músculo y barba cuidada y aterrizó en España como todo un 'Robinson Crusoe'.

Y qué decir de Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano no sólo ha adelgazado, también ha dicho adiós a su melena. Sin duda, ha rejuvenecido en la isla.

