'Supervivientes 2020' ha sido, sin duda, la edición más extrema que recordamos. Y es que, tras pasar por Honduras, todos los supervivientes han experimentado un gran cambio físico que nos ha dejado a todos flipando. Los cinco últimos concursantes nada más llegar al hotel han podido apreciar su evolución física durante el reality. En el caso de Rocío Flores, la joven no ha podido evitar alucinar al verse de nuevo en un espejo. La hija de Rocío Flores ha sido, sin ninguna duda, de las concursantes que más pérdida de peso ha experimentado durante estos tres meses.

