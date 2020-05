Durante la semifinal de 'Supervivientes 2020', los supervivientes que aún siguen en el reality han podido reencontrarse con sus familiares. Y, como no podía ser de otra manera, Rocío ha recibido la visita de Manuel, su chico. La nieta de Rocío Jurado no ha parado de nombrar a su chico en todo el reality. Y es que, a pesar de haberlo visto a través de videoconferencia en una ocasión, la nieta de Rocío Jurado quería más. Por ello, fue ella misma la que pidió que fuera su novio el que la visitará en esta ocasión tan especial. Eso sí, su reencuentro ha sido un tanto peculiar por culpa del Covid-19.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.