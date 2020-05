La diseñadora de moda ha vivido una semifinal cargada de emociones. A pesar del disgusto que se llevó nada más llegar a España tras enterarse de la entrevista que dio su hija en televisión, en la última gala del reality tuvo una sorpresa totalmente inesperada. Y es que la mujer de Ortega Cano pudo hablar con su pequeño un rato. Unas palabras que le hicieron la mujer más feliz de todas. Por si fuera poco esta gran alegría, la diseñadora también recibió la visita de Gloria Camila, su defensora en plató durante toda su estancia en Honduras. Vamos, una noche cargadita de lágrimas.

