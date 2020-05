Ana María Aldón ha asegurado en más de una ocasión no acordarse bien de la cara de su hijo.



El pequeño José le quiso dar una sorpresa muy especial a su madre.

La diseñadora de moda ha vivido una semifinal cargada de emociones. A pesar del disgusto que se llevó nada más llegar a España tras enterarse de la entrevista que dio su hija en televisión, en la semifinal del reality tuvo una sorpresa totalmente inesperada. Y es que la mujer de Ortega Cano pudo hablar con su pequeño un rato. Unas palabras que le hicieron la mujer más feliz del mundo. Y es que la andaluza afirmó en más de una ocasión que no recordaba bien la cara de su pequeño. Unos momentos realmente duros que ha olvidado por completo al ver a su hijo.

Telecinco

Ana María Aldón pudo ver en directo, por videollamada, al pequeño José, el hijo de Ortega Cano y la diseñadora. “Enhorabuena mami, has llegado la final. Lo has conseguido”, afirmó muy tímido el pequeño. La diseñadora, completamente rota de emoción, le dijo unas cariñosas palabras: “Qué guapo estás. Cada vez te pareces más a tu padre. Muy pronto estaremos juntos y no me separaré más de ti”.

Telecinco

“Te echo mucho de menos, mami. Tienes que ganar porque eres la mejor de todos”, añadió el pequeño José, muy feliz de poder hablar con su madre. “Soy ganadora porque te tengo a ti”, le respondió Ana María. Por otro lado, Rocío Flores, que estaba presente en la conversación, quiso enviar unas palabras a Ortega Cano: “Tete, te quiero, que sé que está ahí al lado”.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.