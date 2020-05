Los enfados de Hugo Sierra se han convertido ya en todo un clásico de esta edición de 'Supervivientes 2020'. Y es que el ex de Adara Molinero se ha encargado el solito de demostrar su mal perder. Nada más saber que Ana María Aldón se había convertido en la ganadora de la última prueba de líder del concurso, Sierra mostró su gran malestar con la organización al no darle su sorpresa antes de hacer el juego. El uruguayo ha considerado injusto el trato que se le ha dado, desatando el enfado de Jorge Javier Vázque, presentador del programa.

