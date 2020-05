El cordobés ha querido hacer balance ya en España de su paso por 'Supervivientes 2020'.

José Antonio Avilés acusa acusa a Ivana ICardi de mantener una relación con un miembro del equipo del concurso.

Presumía de ser imagen de un concesionario de lujo, sobrino de Florentino Pérez y estilista de Isa Pantoja y Gloria Camila, además de periodista. José Antonio Avilés se montó una vida paralela, como él mismo ha reconocido, pero le han pillado con el carrito de los helados. El cordobés entona el 'mea culpa' pero no son todas esas mentiras, por las que ha tenido que dar explicaciones, las que le quitan el sueño.

Avilés ha reconocido que desde que ha regresado de Honduras le cuesta dormir... en la cama. Sin duda el cambio físico de los concursantes es el más evidente a simple vista –el cordobés ha perdido 23 kilo durante su paso por 'SV 2020'–, pero no es el único trastorno que les afecta en su vuelta a la 'realidad'. Ansiedad, el temido efecto rebote, fobias, caída del pelo y la dificultad para dormir en un colchón.

"No he sido capaz de acostumbrarme a dormir en la cama, echo de menos dormir en la arena”, ha explicado el cordobés a Carlos Sobera durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Según contó, el exsuperviviente echa de menos "el ruido del mar para relajarse y dormir".

Son muchos los exconcursantes que han confesado padecer este problema tras salir del programa. "Yo dormía en el suelo, con un cojín. Hasta me cambié de colchón y tuve que poner uno muy duro", declaró Alba Carrillo, que participó en la edición de 2017. También lo pasó muy mal, Albert Álvarez, el deportista de élite que revolucionó 'MYHYV', y que participó en 'SV 2019': "He llegado a dormir en el suelo en alguna ocasión porque no estaba cómodo en el colchón". Él reconoció que echaba de menos la isla, tanto, que hasta el techo de su habitación "le genera ansiedad".

