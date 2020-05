La presentadora ya se encuentra en Madrid y podrá celebrar su cumpleaños con sus seres queridos ¿seguirá sin ocupar su corazón?

Como cada año, Lara pronunció unas sentidas palabras en el tradicional cierre de la palapa.

No lo tenía fácil, ya que su predecesora en el puesto (Raquel Sánchez Silva) había dejado el listón bien alto, pero a estas alturas, y después de cinco ediciones presentando 'Supervivientes' desde Honduras, queda claro que Lara Álvarez se ha ganado el cariño de todos: compañeros, público y concursantes. Y así quedó patente durante la primera parte de la final de 'Supervivientes 2020', cuya emisión coincidió con la fecha del cumple de la presentadora.

Desde 2015, Lara venía celebrando su cumpleaños en Honduras –¡menudo fiestón montaron en 2019 en el resort donde se alojaba el equipo!– pero este año al adelantarse el comienzo de la edición, la presentadora ya está de regreso en España con los últimos concursantes. Este cambio de ubicación geográfica no ha hecho que sus compañeros se olviden de una fecha tan especial para la asturiana.

Capturas TV

Y cuando estaba a punto de finalizar la gala, ya en la madrugada del 29 de mayo, Jorge Javier Vázquez le preguntó a su compañera qué día era. Ella se sorprendía y comenzaba a reírse. Antes de contestase Jorge Javier exclamaba: "¡Es el cumpleaños de Lara Álvarez! Muchísimas felicidades, disfrútalos".



Capturas TV

La presentadora no se lo esperaba y se ha quedado sin palabras, además de aguantar las lágrimas como ha podido. "No me lo creo, muchas gracias", acertaba a decir. Los finalistas se han abrazado a ella. Lara siempre ha sido su mayor apoyo durante su aventura en Honduras y le tienen un gran cariño.

Rocío Flores ha sido la encargada de entregarle un ramos de flores de parte de todo el equipo.

Capturas TV

Era un día especial y Lara optó por un look de lo más original. Minivestido con escotazo de print animal dorado que combinó con unas botas marrones de estilo cowboy.

Capturas TV

