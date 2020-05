Con el calorcito ya apretando estos días en toda España y con junio a la vuelta de la esquina, si hay algo que apetece es empezar a tomar el sol, ya sea en una terraza o en una playa (aunque haya zonas en las que aún no se puede), y es que después de casi 3 meses encerrados en casa por culpa del coronavirus, bien apetece sentarse al calor, tomar una cerveza o un refresco y ver la vida pasar aunque sólo sea un rato. Por eso, quien tiene patio o una terraza, tiene un tesoro, y una de las personas que es "rica" en este momento es ni más ni menos que la colaboradora de 'Sálvame' Gema López.

Hace sólo unos días ya os hablamos de las casas de los colaboradores del programa de Telecinco, desvelamos dónde estaban algunas de ellas y lo que pagaban (o habían pagado) por sus moradas, y Gema es una suertuda, porque tiene un piso en el centro de Madrid que no le ha costado nada caro y en el que tiene su rincón favorito: su pedazo de terraza, con la que nos da envidia día sí y día también.

No hay más que echar un vistazo a su cuenta de Instagram para ver que lo mejor no es sólo lo amplio de la terraza, sino que la tiene decorada de tal forma que es súper acogedora, y además las vistas. ¡Mirad al fondo! ¡Todo Madrid para ella!

De hecho, en otra de las imágenes compartidas desde su casa, lo que más envidiamos es, precisamente, que delante de su hogar sólo tiene árboles y césped, y no otro aburrido edificio o una calle con tráfico como muchos de nosotros. ¡Qué suertuda!

