Últimamente Miguel Frigenti tenía muchas cosas que celebrar. Al éxito profesional de haber conseguido convertirse en uno de los nuevos colaboradores más reclamados por Mediaset, tanto que hasta ha conseguido una silla en 'Sálvame', se une su reciente mudanza al piso que comparte con su pareja. A pesar de su marcha de 'Ya es mediodía' tras sus desencuentros con Alba Carrillo, ahora todo parecía pintar de color de rosa para el joven de 32 años de Talavera de la Reina hasta que ha recibido una dolorosa noticia que le ha partido el corazón. Miguel Frigenti se ha enfrentado a la muerte de uno de sus seres más queridos, su perrito 'Valiente' por quien sentía un gran amor.

Instagram Miguel Frigenti

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras su pérdida, el colaborador le ha dedicado un emotivo mensaje que demuestra lo importante que era para él esta mascota. “Te has ido lleno de amor y me has dejado un poco más solo. Estuviste a mi lado cuando mi vida se tambaleaba y también cuando empecé a ponerlo todo en orden. Has sido mi refugio y mi aliento durante todo este tiempo, el único que ha conseguido que me sintiera a salvo: tú comprendías lo que los demás no entendían. Tus ojos me decían lo que mi corazón necesitaba escuchar”, escribía Frigenti en su perfil de Instagram junto a una foto de su perro Valiente.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





“Valiente, espero que si hay algo después de la vida, tú seas el primero en venir a buscarme para enseñarme el camino. Te he querido, te quiero y te querré siempre, siempre serás mi compañero, el más sincero y leal de todos. Vuelta alto”, finalizaba el comentarista de realities.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Miguel Frigenti estaba muy unido al que fue el primer perro que llegó a su vida que era ya muy mayor. “Con él me hice adulto y juntos sufrimos mis primeros desamores y decepciones vitales, y ahora yo le acompaño en la última etapa de su vida”, escribía hace tiempo sobre su mascota Valiente.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por suerte, Miguel tiene mucha ayuda para sobrellevar esta dolorosa pérdida. Su perrita Nina es su otro amor, su “compañera de fatigas” y de quien presume una y otra vez en sus redes sociales. Con ella ve la tele, juega a los videojuegos ya y hasta se ha marcado algún botellón... Además, en casa tiene también a Buffy, una perra a la que adoptó junto a su chico. Pero ojo que la cosa no queda ahí, porque Frigenti tiene también ¡dos cobayas!





This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.