Desde que empezara el culebrón 'Merlos Place', si ha habido una persona a la que le ha estallado todo en la cara, esa ha sido Alexia Rivas. La periodista de Mediaset (que trabaja para el programa 'Socialité', presentado por María Patiño) disfrutaba de sus días de cuarentena junto al también colaborador de Mediaset Alfonso Merlos, cuando su presencia en la casa de él (saliendo oficialmente con la colaboradora Marta López) fue descubierta por toda España gracias a una videollamada que Alfonso mantenía con su amigo Javier Negre en su programa online. Un descuido para unos, unos segundos de gloria para otros, que se tradujeron en que Alexia Rivas fue la mujer más buscada y emitida en televisión durante días. Ni Whoopie Goldberg, al otro lado del charco, se pudo resistir al caso 'Meroles'.

A pesar de que siempre se ha defendido que Alexia debería ser la menos perjudicada en todo esto, ya que ella es una mujer soltera y puede hacer lo que quiera, la joven no se ha librado de los insultos y las vejaciones de gente anónima en las redes sociales. Algunos incluso sin mostrar su cara en las fotos de perfil, un gesto que hace aún más cobarde el insulto fácil y más que machista que una mujer le dedicó en su Facebook: "puta buscona".

Alexia, viendo eso, decidió escribir una carta pública a esa mujer en concreto, y como ella misma ha dicho, "lo hago por mí, no por ellos" (refiriéndose a los 'haters'). En ella, además de defenderse hablando de sus logros personales y profesionales, ha decidido callar muchas bocas revelando su futuro proyecto, que piensa empezar después del verano: va a volver a estudiar la carrera que dejó a medias para poder hacer Periodismo: Derecho. Unos estudios que, visto lo visto, le van a venir estupendamente.

Alexia terminó bachillerato con una media de 9'4, tiene varios títulos de inglés, una carrera sacada con mucho esfuerzo y otra en su horizonte, además de haber trabajado como periodista en varios medios bastante reputados, siendo el último Mediaset. Con ese currículum, Alexia ha querido dejar claro que ella de aprovechada no tiene nada, y ha levantado aplausos entre sus seguidores con afirmaciones como esta: "He cobrado cero euros y un disgusto muy grande con todo este asunto, que, para nuestra desgracia, ha copado la actualidad de la crónica rosa durante un mes. Usted no sabe lo que sucede de puertas para dentro de mi vida. Usted es el reflejo de España: hablar sin saber, envidiar, mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y permitirse la licencia de vejar e insultar, e incluso llamar friki a una persona que tiene más estudios que muchos de los que gobiernan este país. Sólo quiero recordarle una cosa: cuando tú señalas a alguien con el dedo, recuerda que tres dedos te señalan a ti. Y, por suerte para mí, lo de "puta buscona", dice más de la clase de persona que usted es, que de la clase de persona que soy yo". ¡Menudo ZASCA!

