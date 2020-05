Tenía diseñado un 2020 lleno de planes, pero la pandemia le ha desbaratado bastante el año. “Hay que ser positivos y tomárselo con filosofía”, nos cuenta David a través del teléfono. El cantante lanza en septiembre su nuevo disco, ‘Capricornio’, un álbum luminoso a pesar de estar compuesto en una etapa vital de cambios.



David, ¿cómo estás viviendo estos días de confinamiento?

En Madrid y con optimismo. Estoy en casa tocando más que nunca y disfrutando de mi hijo, Leonardo, cuando lo tengo conmigo. Lo que se me hace raro es dormir dos meses en la misma cama. Llevo veinte años de gira, en hoteles, y ahora noto que hasta la espalda se me está poniendo mejor. A mí el confinamiento me está viniendo bien, pero quizás es que por fin estoy superando la crisis de los cuarenta (risas).

Lo malo es que has tenido que aplazar el disco.…

Sí, finalmente sale después de verano. Y creo que es un acierto. Yo soy un artista con un público al que le gusta tener su álbum físico, disfrutar de la portada

Supongo que echarás mucho de menos el escenario.

La verdad es que echo más de menos a mi hijo cuando no lo tengo, pero sí, no estoy acostumbrado a estar tantísimo tiempo sin subirme a tocar. Hemos tenido que parar los ensayos de la gira. Yo llevo a 25 personas: gente que monta y desmonta el escenario, músicos, técnicos… Son familias que lo están pasando mal. Yo, como muchos otros cantantes, vivimos al día y sobrevivimos si salimos de gira.

Dices que tu hijo te ha inspirado en cada canción.

Leo me ha ayudado a recuperar frescura: vuelvo con mi pop andaluz, sin miedo a mi manera de cantar. Hace más de cuatro años que no me ponía a escribir un disco de larga duración y estas canciones han salido de mi propio confinamiento personal.

Warner

Entonces, ¿ayuda la tristeza a escribir o es un mito?

Yo creo que cuando estás superando el desierto es cuando salen las mejores canciones. Pero antes tienes que estar metido de lleno en él. Suena un poco masoquista, pero…

¿Y qué te dice Leo de esas nuevas canciones?

Le gusta más el disco anterior. Supongo que porque tenía un punto más rockero. Está loco con la batería.

¿Cómo eres como padre?

La paternidad me ha tocado muy de lleno. He sido papá a los 40, cuando ya estaba muy vivido. He podido coger las riendas bien.

Te separaste de tu mujer (Lola Escobedo) en 2018 y ahora disfrutas de Leo sólo los días que te corresponden.

Los momentos que le tengo son más intensos. Leo ha estructurado muy bien los sentimientos hacia sus padres. Sin saberlo, es una pieza de equilibrio y de entendimiento.

¿Quieres volverte a enamorar?

No tengo energía. Me siento tan pleno con Leo, me necesita mucho. Al final, en una relación, y sobre todo cuando has pasado altibajos, te comprometes a entregar mucho de ti, y ahora no me apetece. Seguro que la vida me llevará a esa persona con la que conecte, pero sin prisa.



