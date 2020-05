Tener hermanos siempre se traduce en la vida en recibir una de cal y otra de arena: matarías por ellos, pero a veces también les matarías a ellos, y es que no hay relación de hermanos que se precie que no tenga sus altos y sus bajos. De hecho, a pesar de que muchos hermanos tienen más bajos que altos, la familia es la familia, y la sangre siempre tira... hasta que te enteras de algunas cosas, como le puede pasar ahora a Hugo Sierra con su hermano Bruno después de pasar por 'Supervivientes 2020', y todo relacionado con Ivana Icardi.

Aunque los dos 'robinsones' han tenido una historia de amor corta pero intensa, parece que Icardi ya era conocida en el clan familiar, y es que, según apuntó Yiya en la última gala de 'Supervivientes' (y que luego confirmó Antonio Pavón), ¡Ivana podría haber tenido algo con Bruno, el hermano de Hugo Sierra, antes de 'Supervivientes'! "Los dos han hecho mucha vida de solteros, y disparaban a todas las chicas por redes sociales, y el hermano de Hugo había 'disparado' a Ivana en varias ocasiones... sin saber que luego participarían juntos en el concurso y que e iban a enrollar allí", apuntó Pavón.

Desde luego, si hubo o no hubo lío sólo Bruno e Ivana lo sabrán, y aunque está muy bien que Ivana haga lo que quiera con quien quiera estando soltera, da la impresión de que entre los hermanos mucha comunicación no hay... y parece que al final todo queda en familia, incluso las babas de los 'rolletes'. ¡Las vueltas que da la vida!

